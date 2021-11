Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes, Lit-et-Mixe Théâtre “Mytho cherche menteuse” Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Catégories d’évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Théâtre “Mytho cherche menteuse” Lit-et-Mixe, 26 novembre 2021, Lit-et-Mixe. Théâtre “Mytho cherche menteuse” Lit-et-Mixe

2021-11-26 20:30:00 – 2021-11-26 22:30:00

Lit-et-Mixe Landes Lit-et-Mixe Une comédie de François Scharre, mise en scène de Tony Guardia Ros de la compagnie CeTo par la troupe des 100 complexes.

Prenez d’un côté un homme, Jérémy, mythomane professionnel, baratineur, homo ou hétéro, qui va héberger chez lui une femme enceinte dans le besoin, pour soi disant lui rendre service et de l’autre, Sandrine, charmeuse et dodue à souhait qui est prête à tous les mensonges pour profiter d’une collocation gratuite. Ajoutez à cela d’autres personnages tout aussi extravagants les uns que les autres…laissez mijoter.

Cette comédie délirante commence à 100 à l’heure pour finir à 200 à l’heure.

Pass sanitaire obligatoire.

Lit-et-Mixe

dernière mise à jour : 2021-11-08

