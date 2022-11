Théâtre-musique « Temps Dense » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Tarbes

Théâtre-musique « Temps Dense » Tarbes, 17 décembre 2022, Tarbes. Théâtre-musique « Temps Dense »

10 rue Carnot TARBES à l’Artelier Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES 10 rue Carnot

2022-12-17 20:15:00 – 2022-12-17

TARBES 10 rue Carnot

Tarbes

Hautes-Pyrnes La troupe Novaia vous propose une soirée théâtre dans le cadre de sa programmation pour ses 10 années d’existence ! Au programme : des saynètes, improvisations, lectures et comme invité d’honneur le groupe PIKcelt qui rythmera la soirée sur des airs de musiques irlandaises, écossaises, celtes et bretonnes. nouvelleere@hotmail.fr +33 6 60 75 37 64 TARBES 10 rue Carnot Tarbes

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Tarbes Autres Lieu Tarbes à l'Artelier Adresse Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES 10 rue Carnot Ville Tarbes lieuville TARBES 10 rue Carnot Tarbes Departement Hautes-Pyrnes

Tarbes à l'Artelier Tarbes Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Théâtre-musique « Temps Dense » Tarbes 2022-12-17 was last modified: by Théâtre-musique « Temps Dense » Tarbes Tarbes à l'Artelier 17 décembre 2022 10 rue Carnot TARBES à l'Artelier Tarbes Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrnes