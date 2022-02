Théâtre Musique Mon père est une chanson de variété Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loudéac

Théâtre Musique Mon père est une chanson de variété Loudéac, 20 mars 2022, Loudéac. Théâtre Musique Mon père est une chanson de variété Palais des congrès Bd des Priteaux Loudéac

2022-03-20 – 2022-03-20 Palais des congrès Bd des Priteaux

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac Sous l’œil complice d’un D.J. fan de Claude François, un homme raconte la légende de sa naissance. Au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Il n’a pas de père, mais l’a bien vécu. Au fil du temps, selon sa mère, son père était inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille. Pendant plusieurs années, il a même cru être le fils d’un chanteur finissant, accumulant les tournées de province… Quelle version croire ? Le public peut-il faire confiance à un narrateur qui a hérité de ce sens de la fable ?

Sans référent masculin aimant sa mère, il a construit son rapport aux femmes sous les conseils des meilleurs chanteurs des années 80. Il a résolu ses questions existentielles grâce à la philosophie des tubes à la radio. Quand on a été élevé par Sardou, Goldman, Dassin, Balavoine, Sheller, n’est-on pas le pur produit d’une époque, le fils d’une pop-culture, d’une génération ?

Un spectacle tendre et drôle, où l’envie de chanter se fait irrésistible…

Durée : 1h25, tout public à partir de 12 ans.

