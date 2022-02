Théâtre – Musique « Kaos » – Décentralisation « La Maison » Decize, 5 mai 2022, Decize.

Théâtre – Musique « Kaos » – Décentralisation « La Maison » Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize

2022-05-05 20:00:00 – 2022-05-05 20:50:00 Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire

Decize Nièvre

6 8 EUR Cie Vivre dans le feu – Jean-Pierre Cannet / Louise Lévêque

Public : + de 12 ans

Ce spectacle est un report de la séance initialement prévue en mars 2021.

Yvon Kader est un jeune trisomique. Dans son monde poétique, il a conscience de sa différence, qu’il nous raconte. Un seul-en-scène touchant.

Jeune trisomique, esprit génial et lucide, Yvon Kader s’adresse seul au public, lui fait part de sa vie, de ses souvenirs, des étapes, doutes et instants décisifs. Il vit en banlieue, est aimé des siens, mais pourtant, il raconte sa difficulté à vivre, jour après jour. Sa parole nous donne à voir les images de son monde intérieur et la musique nous emporte dans son imaginaire.

Dans sa chambre, Yvon Kader nous plonge dans une bulle sonore composée de mots, de traces, de matières musicales s’échappant de différents espaces, aspérités de sa chambre, réceptacles de ses souvenirs. Mais le mur, contre lequel il se débat, marque une frontière entre son monde intérieur et le monde réel…

Les autres personnages (ses parents, son frère et ses amis) qui gravitent autour de lui sont autant de voix, de tonalités, d’intonations transformées, réécrites, retravaillées par les sensations et les émotions. Ces voix s’échappent du décor, du lointain, du public dans une installation sonore immersive réalisée selon le principe de l’acousmonium, un « orchestre » de haut-parleurs. Les voix circulent, encerclent, échappent, s’étouffent,

effraient, harcèlent, consolent. Une dizaine d’enceintes dissimulées dans les décors contribueront à cette immersion dans les souvenirs d’Yvon Kader !

Cie Vivre dans le feu – Jean-Pierre Cannet / Louise Lévêque

Texte : Jean-Pierre Cannet

Mise en scène : Louise Lévêque

Interprétation : Jean-Pierre Becker

Composition musicale et création technique : Raphaële Dupire

Scénographie : Carol Cadhilac

Lumières : Lucille Losub

Avec les voix enregistrées de : Marie-Bénédicte Cazeneuve, Pauline Clément, Mathieu Dion, Daniel Kenigsberg, Mathilde Martinage, Laurent Peyrat, Julien Saada et Elisabeth Tamaris

Décentralisation de La Maison

billetterie@maisonculture.fr +33 3 86 93 09 09 https://maisonculture.fr/spectacle/tout-ce-fracas1

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize

