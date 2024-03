Théatre/Musique « Héros we can be » Espace Agora Santes, vendredi 12 avril 2024.

Théatre/Musique « Héros we can be » dans le cadre du festival Deci-Delà. Création théâtrale et musicale d’après L’univers, les dieux, les hommes, de Jean-Pierre Vernant. Vendredi 12 avril, 19h00 Espace Agora Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:30:00+02:00

Traversant les siècles, les récits mythologiques ne cessent d’inspirer les artistes de théâtre. Mêlant musique et théâtre, « Héros (we can be) » invite les enfants et leur entourage à découvrir ou redécouvrir les grands épisodes de la mythologie grecque, fondateurs de notre démocratie occidentale.

Espace Agora Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/event/heros-we-can-be-espace-culturel-agora-santes-18048580/ »}]