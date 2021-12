[Théâtre & Musique] Et si je n’avais jamais rencontré Jacques Higelin ? Dieppe, 15 avril 2022, Dieppe.

[Théâtre & Musique] Et si je n’avais jamais rencontré Jacques Higelin ? L’Entrepôt 19 Arcades de la Poissonnerie Dieppe

2022-04-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-15 L’Entrepôt 19 Arcades de la Poissonnerie

Dieppe Seine-Maritime

Une traversée musicale et un portrait puzzle d’un artiste et d’une époque !

Est-ce possible d’être Jacques Higelin aujourd’hui ? De naître, de vivre, de grandir à la Jacques Higelin ? Ou est-ce une espèce en voie de disparition ? Dans cette nouvelle création de Guillaume Barbot, on y dresse le portrait de Zoon Besse, acteur co-fondateur de la Compagnie Coup de Poker, un oiseau rare à sa manière. Un fan de la première heure du Jacquot qui a cultivé son âme punk envers et contre tout, qui l’a payé cher parfois. Une platine, quelques vinyles, une guitare et un ampli, en DJ conteur punk, il raconte l’histoire de la bande à Higelin, ses frères et soeurs d’armes, entre reprises étonnantes et bandes sonores d’archives. Il parle de sa rencontre avec le chanteur inclassable, son idole jamais idolâtrée, une rencontre artistique, comme une onde de choc, une révélation, qui peut à tout instant changer notre vie. À travers ce portrait de Zoon Besse se dessine aussi le portrait de Jacques Higelin, fantasme d’une époque – punk, anar, révoltée, suicidaire, festive, brûlée, insouciante – qui a traversé toutes les générations. Il s’agit ici de replonger dans les nuits folles d’amitié et de liberté que Jacques Higelin se proposait de réinventer à chacun de ses concerts.

+33 2 35 82 04 43 https://www.dsn.asso.fr/saison21-22/spectacle/etSiJeNavaisJamais.php

dernière mise à jour : 2021-12-18 par