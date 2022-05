Théâtre, musique et développement durable en Périgord-Limousin CPIE du Périgrd Limousin, 15 juillet 2022, Varaignes.

Théâtre, musique et développement durable en Périgord-Limousin

du vendredi 15 juillet au vendredi 29 juillet à CPIE du Périgrd Limousin

Venez vivre au village ! Situé en pleine campagne périgordine, au cœur d’un hameau de 300 habitants, le CPIE propose à 30 jeunes de partager des moments conviviaux et ludiques autour d’activités culturelles et de découverte de la Nature (et de sa protection). Plaisir de la vie collective et de l’envie d’apprendre retrouvées, plaisir de bien manger, de vivre dans un authentique château du XVème siècle, de créer (pièce de théâtre, concert musical) après les mois de confinement, tout en respectant les règles de distanciation et les gestes barrières… telle est l’ambition de ce séjour hors normes ! Les objectifs de cette colo « apprenante » seront : • de renforcer savoirs et compétences par la réalisation d’activités ludiques et pédagogiques autour du théâtre, de la musique et de la « Nature » ; • de sensibiliser les jeunes aux enjeux du développement durable (respect et protection de l’environnement, citoyenneté, lutte contre les discriminations) ; • de porter un projet collectif valorisant les compétences de chacun à travers la réalisation d’un spectacle ouvert aux habitants du village. L’équipe pédagogique : 1 directeur, 2 animateurs en musique (intervenants professionnels par ailleurs), deux animateurs théâtre (une metteure en scène professionnelle; une étudiante –cours Simon) ; une animatrice généraliste (professionnelle du cirque, chanteuse et musicienne !) ; deux intervenants professionnels de l’éclairage (atelier lumière et son pour les enfants). De plus, les activités de découverte du patrimoine local et de l’environnement seront assurées par les animateurs professionnels du CPIE (deux naturalistes et deux généralistes des savoirs-faires et du Patrimoine local). Enfin, le renforcement des apprentissages fondamentaux, assuré par les animateurs dans le cadre des activités culturelles prévues et lors de temps dédiés (cf. plus loin), sera chapeauté par les bénévoles du CPIE (enseignants retraités). Afin de garantir la sécurité des enfants, le CPIE s’engage à mettre en place des mesures d’hygiène et de protection renforcées. Elles s’appliquent aussi bien au transport, qu’à la pratique des activités et aux lieux de vie (chambre, cuisine, sanitaires…). Un « référent covid-19 » sera désigné parmi les membres de l’équipe.

800 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CPIE du Périgrd Limousin Château 24360 VARAIGNES Varaignes La Baysse Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-15T16:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T20:00:00