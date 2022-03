Théatre/Musique : Caravanes et Caravelles – des épices au chocolat Montignac, 8 avril 2022, Montignac.

Théatre/Musique : Caravanes et Caravelles – des épices au chocolat Salle Jean Macé 57 Rue du Quatre Septembre Montignac

2022-04-08 – 2022-04-08 Salle Jean Macé 57 Rue du Quatre Septembre

Montignac Dordogne Montignac

Spectacle proposé par la Cie Arkhan.

“Ils cherchaient des épices. Ils trouvèrent le cacao. Ainsi naquit le chocolat”.

De la route de la soie à Bayonne en passant par Téotihuacan, une aventure musicale, littéraire et gastronominique sur les traces de Marco Polo, Christophe Colomb, et des inventeurs du chocolt…Mots et notes se fondent dans la suavité des bouchées au chocolat délicatement épicées, dans ce voyage qui réjouit les oreilles, l’esprit et les papilles !

+33 5 53 51 02 87

©Arkhan

