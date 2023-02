Théâtre musical – Un truc qui cloche Obernai Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai

Théâtre musical – Un truc qui cloche, 3 juin 2023, Obernai Obernai. Théâtre musical – Un truc qui cloche rue Athic Obernai Bas-Rhin

2023-06-03 – 2023-06-03 Obernai

Bas-Rhin Obernai EUR Ce spectacle de théâtre musical jeunes est une nouvelle création d’OTJ et vous plonge dans le monde mystérieux de la mafia des années 30 avec une histoire sérieuse et loufoque à la fois. Depuis 2003, une quarantaine de comédiens issus du territoire d’Obernai et environs, de 8 à 18 ans suivent une formation pluridisciplinaire en théâtre, danse et chant et sont accompagnés sur scène par une vingtaine d’enfants musiciens et chanteurs de l’Ecole de Musique et de Danse d’Obernai.

Cette formation sur l’année sous la direction de Marcela Bernardo aboutit en fin de parcours à 2 représentations d’une comédie musicale, écrite chaque année spécialement pour eux par Marcela Bernardo, sur des thèmes aussi variés que Cendrillon, Sainte Odile, les Années Folles… Ce spectacle de théâtre musical jeunes est une nouvelle création d’OTJ et vous plonge dans le monde mystérieux de la mafia des années 30 avec une histoire sérieuse et loufoque à la fois. Obernai

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse rue Athic Obernai Bas-Rhin Ville Obernai Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai obernai/

Théâtre musical – Un truc qui cloche 2023-06-03 was last modified: by Théâtre musical – Un truc qui cloche Obernai 3 juin 2023 Bas-Rhin Obernai Obernai, Bas-Rhin rue Athic Obernai Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin