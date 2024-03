Théâtre musical « Recettes Immorales » à la Ferme du Temple Lieu-dit Les Maurannes Grateloup-Saint-Gayrand, samedi 6 avril 2024.

Théâtre musical « Recettes Immorales » à la Ferme du Temple Lieu-dit Les Maurannes Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Une dramatique sonore interprétée en live, un théâtre musical où la narration est portée par les transformations électroacoustiques. Le matériau gastronomique est triple Quelques recettes et textes puisés chez Montalbán, Topor, Khayyam, Baudelaire ou Rabelais. Une réécriture contemporaine de chansons populaires et baroques. Une composition musicale alternant pièces vocales mixtes et improvisations acousmatiques d’objets sonores des arts de la table. Ces trois approches alternent et se recomposent en un spectacle quasi radioradiophonique, mais interprété et transformé en temps-réel devant le public.

Composée par Sébastien Béranger conçue & interprétée par Brigitte Cirla.

Suivi d’une auberge espagnole en présence des artistes. .

Début : 2024-04-06 19:30:00

fin : 2024-04-06

Lieu-dit Les Maurannes Ferme du Temple

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

