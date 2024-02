Théâtre musical : « Poil de carotte » – Du 3 au 10 mars TMP Pibrac, dimanche 3 mars 2024.

Théâtre musical : « Poil de carotte » – Du 3 au 10 mars Adapté du roman de Jules Renard. 3 et 10 mars TMP Sur réservation

Début : 2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T16:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

L’HISTOIRE

Mme Lepic n’aime pas son petit dernier aux cheveux roux. « Tout le monde ne peut pas être orphelin », se répète Poil de Carotte.

Il faut ruser et il en faudra de la ruse pour échapper aux plans machiavéliques de sa mère madame Lepic comme il l’appelle.

Poil de Carotte a beau se taillader les joues pour qu’elles rosissent, personne ne l’embrasse.

L’existence de Poil de Carotte est un enfer entre ce bêta de grand frère Félix, Ernestine sa sœur chouchoutée et un père débonnaire, mais absent.

Un quotidien fait de punitions et de moqueries.

Il ne s’en échappe que par une cruelle lucidité, les seuls êtres vivants ayant d’intérêt à ses yeux restant les poules.

DISTRIBUTION

Mise en scène, textes et musiques : Gilles Ramade

Chorégraphies : Mathilde Ramade

Direction vocale : Anna Ramade

Les comédien.ne.s de la compagnie FIGARO AND CO

& 40 jeunes des ateliers Figaro and Co et de Pibrac (et ses environs)

Tout public à partir de 5 ans

Placement numéroté

TARIFS

Normal 18 €

Coup de cœur * 14 €

Réduit ** 14 €

Enfants – 12 ans 10 €

* A partir de 3 spectacles achetés

** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans

Tarifs avec frais de location (1€) inclus

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

