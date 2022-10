Théâtre musical – Pierre et le loup Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Programmation culturelle de la Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord JUSTE POUR VOUS.

Le Théâtre de Poche de Thiviers et l’orchestre d’Harmonie de Thiviers vous proposent une version originale revisitée du célèbre conte de Prokofiev.

Les professionnels qui sont comédiens, mimes, danseurs, marionnettistes, interprètent le conte en incluant un récitatif, du théâtre d’ombre, de la manipulation d’objets et de marionnettes.

La narration est interrompue par de petits intermèdes musicaux où les personnages et l’action sont illustrés par les instruments. Chaque personnage est introduit par un thème qui lui est propre.

A ne manquer sous aucun prétexte à la veille des fêtes de fin d’année…

Tarif plein 10€ / réduit 5€ (demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, personnes handicapées, spectateurs de 12 à 18 ans).

Tarif plein 10€ / réduit 5€ (demandeurs d'emploi, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, personnes handicapées, spectateurs de 12 à 18 ans).

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

