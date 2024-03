Théâtre musical PETiTAPETi à Tournus Salle des Arcades Tournus, mardi 23 avril 2024.

Théâtre musical PETiTAPETi à Tournus Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire

Petit à petit l’oiseau quitte le nid…

De la naissance à l’adolescence, une fillette grandit et se détache peu à peu de sa mère avec confiance.

Alice Waring et Claire Monot mêlent voix et instruments pour des compositions originales. Chansons, jeux de doigts, comptines et percussions corporelles racontent avec sensibilité le passage de l’enfance à l’âge adulte. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 10:00:00

fin : 2024-04-23

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Théâtre musical PETiTAPETi à Tournus Tournus a été mis à jour le 2024-03-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)