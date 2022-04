THÉÂTRE MUSICAL PAR LES PAS DANSANTS, 3 juin 2022, .

THÉÂTRE MUSICAL PAR LES PAS DANSANTS

2022-06-03 – 2022-06-03

Les Pas Dansants Ils mènent l’enquête !

L’association de danse et théâtre Les Pas Dansants est heureuse de retrouver son public pour 3 représentations le premier week-end de juin 2022.

Laissez-vous embarquer dans une histoire rocambolesque mêlant danse et théâtre.

Rires et émotions seront au rendez-vous.

Au plaisir de vous retrouver !

Réservation : www.lespasdansants.com

À partir du 2 mai 2022.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par