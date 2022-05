Théâtre musical “On voudrait revivre” Rethel, 10 juin 2022, Rethel.

À la fin du dernier film de Leos Carax, une voix retint un jour l’attention des comédiens et musiciens Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet : c’est la chanson Revivre, de Gérard Manset. Ils découvrent alors cet inclassable poète du disque, à la fois pudique et insolent, taiseux et prolixe, qui depuis 52 ans voyage en solitaire pour construire loin des projecteurs un univers musical singulier.Sous le regard de Chloé Brugnon et au sein d’un espace de vie analogue à l’Atelier du crabe de ce chanteur qui ne s’est jamais produit sur scène, Léopoldine et Maxime bidouillent les sons, vagabondent malicieusement d’une chanson à l’autre, mêlent fragments de textes et interviews pour nous dévoiler les fulgurantes visions et la mélancolique lucidité de ce poète lanceur d’alertes qui, depuis 1968 et son prophétique Animal, on est mal, révèle les beautés et épingle les failles de notre humaine condition. Entrez dans le rêve !

