THÉÂTRE MUSICAL L’IDOLE DES HOULES Guérande, samedi 23 mars 2024.

THÉÂTRE MUSICAL L’IDOLE DES HOULES Guérande Loire-Atlantique

L’idole des houles embarque les mousses de tout âge à bord du Pen Duick d’Eric Tabarly, pour un hommage des plus réussis à ce grand navigateur :

Larguez les amarres ! Assis sur des gradins courbés symbolisant un voilier, le regard rivé à la grande toile de spi, l’oreille naviguant au son de l’eau qui frétille, laissez-vous conter la légende de ce grand navigateur. À la fois expérience sensorielle et virée historique, la Toute Petite Compagnie nous livre un spectacle à l’image de ce grand loup des mers, touchant, poétique, drôle et profondément humain. Théâtre, images d’archives projetées sur les voiles du décor, musique et couture en live nous plongent au cœur de cette vie pleine d’anecdotes sensibles et d’aventures épiques dignes des épopées universelles. Petits et grands navigateurs de tout âge, bienvenue à bord !

Théâtre musical et naviguant.

À voir en famille, à partir de 7 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

2 avenue Anne de Bretagne

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire athanor@ville-guerande.fr

L’événement THÉÂTRE MUSICAL L’IDOLE DES HOULES Guérande a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire