D’après le roman de John Steinbeck.

Depuis le film de John Ford en 1940 avec Henry Fonda, jamais les ayants droit de Steinbeck n’avaient autorisé la moindre adaptation complète des “Raisins de la Colère” au cinéma ou au théâtre. Trois ans d’efforts ont été nécessaires pour permettre à cette adaptation musicale de voir le jour. Jean-Jacques Milteau, compositeur et Xavier Simonin, comédien et metteur en scène, ont su s’emparer du chef-d’œuvre américain pour en faire un spectacle subtil et poignant.

Le récit de l’Amérique du XXème siècle que déploie Steinbeck au travers de l’exil douloureux de la famille Joad évoque désastre écologique, crise économique, migration, violence sociale, mais est aussi un chant pour une humanité fragile. “Notre spectacle propose de restituer cette histoire d’hier qui résonne aujourd’hui comme un présage pour demain, explique Xavier Simonin. “Les Raisins de la Colère” sur scène nous invite à l’itinérance sublime de “nos” familles dans un monde qui vacille”.

Date : le jeudi 3 mars à 20h – A partir de 12 ans.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h45

Tarif : 25€

