Théâtre musical : “Les coulisses du Music-Hall” – Samedi 23 octobre TMP, 23 octobre 2021, Pibrac.

Fils spirituel du célèbre spectacle Cent ans de Music-hall créé en 1997 par la Cie. Les coulisses du Music-hall pousse le bouchon encore plus loin. Depuis 97 notre monde-music-hall a vu : des tours tomber, des murs s’ériger, des pouvoirs déchus mais des étoiles sont apparues, les modes se sont démodées. Il était nécessaire de réécrire, de créer avec plus de recul et avec j’espère encore plus d’exigence les années 80-90 et de faire de la place aux chansons des années 2000. Ce spectacle ne tombe pas dans le piège de redorer le passé. Sa première vertu est le parti pris des ironies de l’histoire et de l’impertinence. Autre qualité de ce spectacle, les comédiens-chanteurs échappent à l’imitation forcément pâle d’un Jacques Brel ou d’une Joséphine Baker. Il s’agit plutôt ici de ressusciter une atmosphère, de raconter la vie des coulisses d’un théâtre de 1900 à nos jours. Ce théâtre a connu toutes les guerres, des avant-premières prometteuses et a survécu à nombre de tentatives hasardeuses. Ce lieu résonne toujours des refrains d’Aznavour ou de Mariano et certains se rappellent encore de Môrice Chevalier et même de Dranem. On y a croisé des poilus, des zazous, des résistantes, des yéyés, des pieds noirs et des hippies, des riches producteurs et des gilets jaunes et tant d’autres grandes gueules. Une peinture enchantée de coulisses agitées. Un Music-hall, là où les chansons dénoncent ou conjurent l’actualité. Il s’y balbutie des carrières, il y explose des étoiles et là errent les fantômes du passé. Là les poètes ont toujours raison. Ici, bas les masques (bizarre cette expression aujourd’hui) tout se dit, tout s’enchante. [**[https://youtu.be/mAMLXAhpK6A](https://youtu.be/mAMLXAhpK6A)**](https://youtu.be/mAMLXAhpK6A) **DISTRIBUTION** Scénario et mise en scène : Gilles Ramade Assistante mise en scène : Marieln Barreau Lumières : Ariel Moulin Son : (ND) Costumes : Françoise Marie de Lima Décors : Didier Labit Avec : Anna Ramade, Anthony Carter, Christophe Lemoine, Johann Nicol et Mathilde Ramade Production Figaro & Co, Cie en résidence au TMP [[www.figaroandco.fr](www.figaroandco.fr)](www.figaroandco.fr) **TARIFS** Normal 22 € Coup de cœur * 16 € Réduit ** 18 € Enfants – 12 ans 12 € _* A partir de 3 spectacles achetés_ _** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans_

Sur réservation

Reprise après succès et confinement !

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:30:00