Théâtre musical – Le Songe d’une Nuit d’été

2023-05-05 – 2023-05-05 . Une libre adaptation

de GUILLAUME HARANG et GABRIEL UGUEN

Paroles et Musiques – GABRIEL UGUEN

Arrangements – CHRISTOPHE FOSSEMALLE L’atelier Théâtre Musical de l’Ensemble Scolaire Bignon présente sa nouvelle production : une adaptation musicale du songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. Dans quatre jours, une pièce de théâtre sera donnée pour fêter les noces d’un couple hors du commun.

Mais des querelles amoureuses et des esprits facétieux mettent le monde à l’envers.

