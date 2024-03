Théâtre musical « Le Grand réveil » Cie Sons de Toile Neuvy-le-Roi, samedi 28 septembre 2024.

Théâtre musical « Le Grand réveil » Cie Sons de Toile Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Le réveil sonne. C’est l’heure de se lever. Le réveil sonne. C’est l’heure de déjeuner.

Oh …Un sucre, une tasse, une cuillère … Un vaisseau, un ninja, la mer …

Le réveil sonne encore. Monsieur Legrand est en retard. C’est sa première journée, il ne voudrait pas la rater …

Un grand bonhomme un brin maladroit navigue entre son imaginaire d’enfant et le monde des grands 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 17:00:00

fin : 2024-09-28

Rue des Prés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culturopre@gmail.com

