L’Escale, le mercredi 13 octobre à 20:30

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception. Textes, chant, accordéon, ukulélé Chloé Lacan Chant, piano, batterie, ukulélé Nicolas Cloche Musiques Nina Simone, Jean-Sébastien Bach, Chloé Lacan, Nicolas Cloche Arrangements Chloé Lacan et Nicolas Cloche Mise en scène Nelson-Rafaell Madel Création lumières & Scénographie Lucie Joliot Création son Anne Laurin Régie lumière Thomas Miljevic ou Lucie Joliot Régie son Anne Laurin ou Ambroise Harivel Crédits photo PUK [chloelacan.fr](https://www.chloelacan.fr/) Spectacle programmé en partenariat avec le festival Musical’écran, au Cinéma Utopia de Tournefeuille du 7 au 17 octobre. **Infos tarifs :** 15€ / Tournefeuille 13€ / *réduit 10€ ***Tarif réduit :** (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus). **Places numérotées**

Sur réservation

Un récit musical de Chloé Lacan, accompagnée de Nicolas Cloche

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T20:30:00 2021-10-13T22:30:00