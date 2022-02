Théâtre musical humoristique » Liza Minelli Émois » La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Théâtre musical humoristique » Liza Minelli Émois » La Seyne-sur-Mer, 18 février 2022, La Seyne-sur-Mer. Théâtre musical humoristique » Liza Minelli Émois » Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer

2022-02-18 21:00:00 – 2022-02-18 Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny

La Seyne-sur-Mer Var C’est dans un univers tragi-comique que Liza Minnelli va exprimer ses émois féminins. Sa vie ressemble étrangement à la nôtre. La banalité de son quotidien la questionne. Mais peu importe qu’elle soit la vraie Liza Minnelli. +33 4 94 06 02 52 http://cafetheatre7vague.com/ Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Théâtre musical humoristique » Liza Minelli Émois » La Seyne-sur-Mer 2022-02-18 was last modified: by Théâtre musical humoristique » Liza Minelli Émois » La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 18 février 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var