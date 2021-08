Beurlay Village de Beurlay BEURLAY, Charente-Maritime Théâtre musical et spectacle Village de Beurlay Beurlay Catégories d’évènement: BEURLAY

Village de Beurlay, le samedi 18 septembre à 19:00

### Théâtre musical en 5 tableaux autour des fontaines de Beurlay. **Ça coule de source.** Chant, Danse, Art visuel sur une idée originale de Nadine GABARD. Création musicale en 5 tableaux, autour des fontaines de Beurlay, pour Choeur, soliste, conteur et danse. L’eau est partout, sur terre, sous terre, dans les airs. Elle coule, ruisselle, tombe en pluie, s’évapore, stagne. Elle donne la vie et la reprend… L’eau est partout et pourtant…

Gratuit. Rendez vous 19h à l’Eglise et fontaines de Beurlay.

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T21:30:00

