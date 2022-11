Théatre musical et poèsie « Nous sommes un poème » Saint-Just-en-Chaussée Saint-Just-en-Chaussée Catégories d’évènement: Oise

Saint-Just-en-Chaussée

Théatre musical et poèsie « Nous sommes un poème » Saint-Just-en-Chaussée, 31 janvier 2023, Saint-Just-en-Chaussée. Théatre musical et poèsie « Nous sommes un poème »

Place René Benoist Saint-Just-en-Chaussée Oise

2023-01-31 19:30:00 – 2023-01-31 20:45:00 Saint-Just-en-Chaussée

Oise Saint-Just-en-Chaussée Accompagné à la guitare et au violon par le musicien Gilles Geenen, Stanislas Roquette poursuit sa recherche d’une langue vivifiante et incarnée, empreinte d’une spiritualité énergique et lumineuse.

Un grand moment de poésie.

Pour les compagnons de route, il y a quelques tubes bien sûr : Victor Hugo ou Arthur Rimbaud, mais aussi des pépites trouvées dans les œuvres d’Andrée Chédid, d’Henri Pichette ou encore dans la nouvelle chanson française. En partenariat avec la Comédie de Picardie

Conception : Stanislas Roquette

Interprétation : Stanislas Roquette et Gilles Geenen

Musique : Gilles Geenen

Production : Artépo

Coproduction : Maison de la culture d’Amiens, Maison des arts du Léman, Centre des Monuments Nationaux

Soutiens : Les Plateaux Sauvages, État d’Esprit Productions Dès 13 ans Accompagné à la guitare et au violon par le musicien Gilles Geenen, Stanislas Roquette poursuit sa recherche d’une langue vivifiante et incarnée, empreinte d’une spiritualité énergique et lumineuse.

Un grand moment de poésie.

Pour les compagnons de route, il y a quelques tubes bien sûr : Victor Hugo ou Arthur Rimbaud, mais aussi des pépites trouvées dans les œuvres d’Andrée Chédid, d’Henri Pichette ou encore dans la nouvelle chanson française. En partenariat avec la Comédie de Picardie

Conception : Stanislas Roquette

Interprétation : Stanislas Roquette et Gilles Geenen

Musique : Gilles Geenen

Production : Artépo

Coproduction : Maison de la culture d’Amiens, Maison des arts du Léman, Centre des Monuments Nationaux

Soutiens : Les Plateaux Sauvages, État d’Esprit Productions Dès 13 ans Saint-Just-en-Chaussée

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Just-en-Chaussée Autres Lieu Saint-Just-en-Chaussée Adresse Place René Benoist Saint-Just-en-Chaussée Oise Ville Saint-Just-en-Chaussée lieuville Saint-Just-en-Chaussée Departement Oise

Saint-Just-en-Chaussée Saint-Just-en-Chaussée Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-just-en-chaussee/

Théatre musical et poèsie « Nous sommes un poème » Saint-Just-en-Chaussée 2023-01-31 was last modified: by Théatre musical et poèsie « Nous sommes un poème » Saint-Just-en-Chaussée Saint-Just-en-Chaussée 31 janvier 2023 Oise Place René Benoist Saint-Just-en-Chaussée Oise Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Just-en-Chaussée Oise