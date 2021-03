THÉÂTRE MUSICAL : EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ?, 9 mars 2021-9 mars 2021, Sarreguemines.

THÉÂTRE MUSICAL : EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ? 2021-03-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-03-09 23:00:00 23:00:00 Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing

Sarreguemines Moselle

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ?

Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens, elle nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma, on traverse la Belle Epoque, 14-18, les Années Folles, on chante, on danse, tout flamboie, un tourbillon de succès, une revanche sur un passé et une vie modeste, un seul guide : la liberté ! Et puis la 2e Guerre Mondiale éclate, et l’amour s’invite… Amoureuse, d’un officier allemand ayant sa carte au parti nazi. Est-ce acceptable ? La liberté a-t-elle des limites ?

INFORMATION IMPORTANTE

Placement libre.

En raison des contraintes sanitaires, cette saison le choix des places ne sera pas possible.

Ainsi, aucun billet numéroté ne sera délivré.

Toutes ces mesures sont évolutives et s’adapteront à la situation sanitaire.

+33 3 87 98 93 58 http://www.sarreguemines.fr/

Olivier Brajon