Thierry Romanens s’empare du roman de Jean Echenoz, pour raconter à sa manière, la vie de celui que l’on surnommait, dans les années 50, « la locomotive tchèque », Emil Zátopek. Accompagné d’un trio électro-jazz, il fait revivre, semelles au vent, l’aventure palpitante du coureur de fonds, de ses débuts à ses records incroyables, sur les stades du monde entier. Une ascension aussi irrésistible que la chute fut brutale, dans un pays sous le joug du communisme totalitaire. En un peu plus d’une heure de marathon, le comédien, conteur, chanteur, s’empare de l’épopée et emmène les spectateurs dans une course folle avec maestria, sensibilité et humour. À partir de 12 ans Création et mise en scène : Thierry Romanens et Robert Sandoz Interprétation : Thierry Romanens, Alexis Gfeller, Fabien Sevilla, Patrick Dufresne Musique : Format A’3 Lumière : Éric Lombral / Son : José Gaudin / Costumes : Tania D’Ambrogio / Administration : Marianne Caplan / Dramaturgie : Thierry Romanens, Robert Sandoz / Chorégraphie : Florence Faure / Production : Salut la Compagnie. Coproduction : Equilibre – Nuithonie. Partenariat : Théâtre le Reflet Vevey, Live in Vevey, Piano-Workshop.ch. L’Outil de la Ressemblance. Soutiens : Canton de Vaud, Ville de Vevey, Commune de Montreux, Loterie Romande, Pour-cent Culturel, Migros, Société Suisse des Auteurs, Ville d’Yverdon-les-Bains Un spectacle accueilli en partenariat avec le Réseau Chainon.

Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



2022-02-22T20:30:00 2022-02-22T06:30:00