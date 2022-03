Théâtre musical Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher

Châteauneuf-sur-Cher Cher Châteauneuf-sur-Cher Un conférencier nous parle de Claude Debussy. Note après note, il traduit l’histoire que transporte à son oreille la Suite Bergamasque, une œuvre qu’il nous fait entendre au piano. Mais au milieu du discours bien rodé, sa vie privée semble soudain le troubler. N’est-il pas en train de tout mélanger ?

La Carrosserie Mesnier invite la compagnie Ubürik pour une représentation du spectacle Bons Baisers de Bergame joué par Claude Debussy, entre humour, musique et poésie. Spectacle à découvrir au Clos de l'Île à Châteauneuf, hors les murs dans un cadre intimiste. carrosserie.mesnier@wanadoo.fr +33 2 48 96 48 36 https://www.carrosseriemesnier.com/

Réservation fortement conseillée, jauge limitée. Tout public, dès 10ans. Compagnie théâtre Ubürik

