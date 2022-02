Théâtre musical avec la compagnie Nomade in France de Saint-Etienne Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Théâtre musical avec la compagnie Nomade in France de Saint-Etienne
Le Mazel La Capitelle
Monistrol-sur-Loire

2022-05-07 20:30:00

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Un concert récit généreux. Drôle et audacieux. A l’émotion résolument festif.

A partir de 12 ans. Durée 1h20

