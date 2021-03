Théâtre musical – Andando – Lorca 1936 L’Institut du Monde Arabe, 15 juin 2021-15 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 15 juin 2021

de 20h à 21h30

payant

Une performance théâtrale et musicale, chantée en français, arabe et espagnol À travers six figures féminines, toutes issues de l’œuvre de Lorca, c’est Federico lui-même qui se raconte. En filigrane, on découvre l’Espagne de l’été 1936, déchirée entre modernité et conservatisme…

Dans le cadre des Arabofolies, festival musical, des arts et des idées

À travers six figures féminines, toutes issues de l’œuvre de Lorca, c’est Federico lui-même qui se raconte. En filigrane, on découvre l’Espagne de l’été 1936, déchirée entre modernité et liberté d’une part, et traditions et conservatisme de l’autre. Cet été-là, cette Espagne bascule dans la guerre civile.

Textes Federico Garcia Lorca

Mise en scène, adaptation et traduction Daniel San Pedro

Composition et direction musicale Pascal Sangla

Avec Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Camélia Jordana, Estelle Meyer, Johanna Nizard et les musiciens Liv Heym (violon), Pascal Sangla (piano) et M’hamed el Menjra (guitares, luth, percussions).

Spectacles -> Autre spectacle

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m) 24,63,67,86,87 RER (B) RER(C)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

Spectacles -> Autre spectacle

Date complète :

2021-06-15T20:00:00+02:00_2021-06-15T21:30:00+02:00

Andando Lorca © Jean-Louis Fernandez