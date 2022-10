THÉÂTRE MUSICAL – ALICE / COLLECTIF SAYZEL / CIE INVENTAIRE, 21 décembre 2022, .

2022-12-21 – 2022-12-21

Redécouvrons l’œuvre de référence de Lewis Carroll : Les aventures d’Alice au pays des merveilles, tout en restant ¬ fidèle à son univers d’origine : celui d’un professeur d’Oxford, celui des nursery rhymes, de l’humour anglo-saxon et des flâneries opiacées de cette Angleterre du 19e siècle… Une Alice plongée entre deux mondes qui quitte son enfance pour aller vers l’adolescence. Une Alice qui se transforme, se frotte aux interdits, à l’absurde, au non-sens et qui transporte le spectateur dans un rêve parfois à la limite du cauchemar. Imaginons les rencontres avec le lapin pressé, la chenille, le chapelier fou, le sourire du chat, la reine de cœur… La guitare électrique jouée en direct marque les changements de situation et apporte un univers rock et psychédélique dans un monde où les petits flacons, les gâteaux et les champignons sont plus dangereux qu’on ne le croit.

À partir de 7 ans / 3 à 5 € / Durée : 50 minutes / Théâtre Élisabéthain

