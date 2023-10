CINECO JEUNE PUBLIC : « IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE » Théâtre municpal de Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 27 octobre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

De 6 à 66 ans,

Impossible de ne pas être subjugué par la beauté des décors, la luxuriance des couleurs. Ce petit bijou d’animation française peut séduire tous les âges en entraînant les spectateurs dans des aventures fantastiques où la générosité e….

2023-10-27 19:30:00. EUR.

Théâtre municpal de Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Ages 6 to 66,

It’s impossible not to be captivated by the beauty of the sets and the luxuriance of the colors. This little jewel of French animation will appeal to all ages, drawing viewers into fantastic adventures where generosity and…

De 6 a 66 años,

Es imposible no dejarse cautivar por la belleza de los decorados y la exuberancia de los colores. Esta pequeña joya de la animación francesa gustará a todas las edades, llevando a los espectadores a fantásticas aventuras donde la generosidad de los personajes y la…

Von 6 bis 66 Jahren,

Es ist unmöglich, nicht von der Schönheit der Kulissen und der Üppigkeit der Farben überwältigt zu sein. Dieses kleine Juwel der französischen Animation kann alle Altersgruppen begeistern und nimmt die Zuschauer mit auf fantastische Abenteuer, in denen Großzügigkeit und die…

