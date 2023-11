Madeleine & Salomon – Eastern Spring Théâtre Municipale Nevers, 18 novembre 2023, Nevers.

Madeleine & Salomon – Eastern Spring Samedi 18 novembre, 12h00 Théâtre Municipale

En 2016, Madeleine & Salomon signaient A Woman’s Journey, plongée sans concession dans un répertoire américain 100 % féminin et féministe, de Billie Holiday à Janis Joplin en passant par Nina Simone. Six ans plus tard, ils invitent dans l’intimité de leur duo piano/voix un surprenant florilège de chansons pop orientales des années 60-70, en provenance d’Iran, de Turquie, du monde arabe ou d’Israël. Loin du cliché d’un Orient de fleurs et de miel, on y découvre un univers tout à la fois psychédélique et révolutionnaire, vibrant du cri de liberté d’une jeunesse alors en pleine ébullition. Guidés par quelques amis éclairés originaires de ces cultures, Clotilde Rullaud et Alexandre Saada ont su doucement apprivoiser ce monde musical nouveau, se livrant à un patient travail de traduction des textes originaux en anglais pour en épouser le sens profond, s’appropriant les mélodies pour mieux les mettre à nu et en faire ressortir le caractère intemporel et universel.

Théâtre Municipale 8 Pl. des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-11-18T12:00:00+01:00 – 2023-11-18T13:30:00+01:00

