Conférence USP « La connaissance de soi, une démarche maçonnique » Théâtre municipal Villefranche-de-Rouergue, 12 mars 2024, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Conférence de Thierry ZAVERONI, Grand Maître de la Grande Loge de France.

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . 5 EUR.

Théâtre municipal

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Conference by Thierry ZAVERONI, Grand Master of the Grande Loge de France

Conferencia de Thierry ZAVERONI, Gran Maestre de la Gran Logia de Francia

Vortrag von Thierry ZAVERONI, Großmeister der Großloge von Frankreich

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Villefranche-Najac