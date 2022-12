Le Monde selon Mozart, opéra en famille Théâtre municipal Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Le Monde selon Mozart, opéra en famille Mercredi 11 janvier 2023, 14h00 Théâtre municipal

Réservation obligatoire. Gratuit.

Venez assister à la répétition de ce spectacle ! Une belle occasion de découvrir l'opéra pour les enfants et de passer un agréable moment musical en famille. Théâtre municipal, place du Théâtre, Tourcoing.

Fable musicale et mythologique sur des airs de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) surtitrée en français. Sur le ton tragico-comique, entre la farce et la satire, l'opéra baroque et le Space Opera, Le Monde selon Mozart nous fait découvrir dans ce jeu lyrique, qu'il aurait pu composer, un Mozart facétieux, joueur, insolent et terriblement moderne, qui nous administre un vaccin aussi efficace qu'essentiel : sa musique.

À partir de 8 ans.

