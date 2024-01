MAGALI RIPOLL THEATRE MUNICIPAL Seremange Erzange Catégorie d’Évènement: SEREMANGE ERZANGE MAGALI RIPOLL THEATRE MUNICIPAL Seremange Erzange, 16 février 2024, Seremange Erzange. MAGALI RIPOLL « Radio (ré)active »Vendredi 16 février 2024 à 20h30Magali Ripoll est le personnage dingo-électrique que l’on retrouve tous les soirs sur France 2 aux côtés de Nagui dans « N’oubliez pas les paroles ». C’est un véritable phénomène. Aujourd’hui, elle s’aventure dans ce solo humoristique. La vie de Magali, c’est mieux qu’une comédie musicale. Soyez prêts, vous allez en prendre plein les oreilles.

Tarif : 27.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE MUNICIPAL Rue Lyautey 57290 Seremange Erzange

