Masterclass de clôture Dimanche 4 juin, 17h30 Théâtre Municipal – Salle de spectacle

En clôture du festival, trois figures majeures de la scène belge – la chorégraphe et danseuse Anne Teresa De Keersmaeker, la dendroclimatologue Valerie Trouet et le paysagiste et architecte Bas Smets – se retrouvent, à la fois témoins et acteurs, pour inaugurer une collaboration, discuter des problématiques climatiques et des actions à mener face au dérèglement. Redonner sa place, et la parole, à la nature, mais aussi mieux comprendre le climat du passé, changer le climat présent et penser de nouveaux imaginaires à travers la danse et la chorégraphie sont les maîtres mots de cette action.

Théâtre Municipal – Salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T17:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

