Effets de neige impressionnistes : une décennie d'hivers entre art et climat

Seine-et-Marne

Effets de neige impressionnistes : une décennie d’hivers entre art et climat Théâtre Municipal – Salle de spectacle, 4 juin 2023, Fontainebleau. Effets de neige impressionnistes : une décennie d’hivers entre art et climat Dimanche 4 juin, 15h30 Théâtre Municipal – Salle de spectacle Dans la peinture européenne, le moment impressionniste est un de ceux qui donnent à voir en peintures le déroulé des saisons dans les paysages. Parmi les quatre saisons communes à nos latitudes, l’hiver est celle que nous retiendrons, peinte par de grands noms impressionnistes comme Monet, Sisley ou Pissarro. En géographe-climatologue, nous porterons notre regard sur les espaces et les types de temps hivernaux peints. Quelle imagerie climatique de l’hiver se dégage, ou non, de l’analyse d’un corpus de toiles ? Théâtre Municipal – Salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

