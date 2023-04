Pourquoi pas l’été ? Les hivers de Bruegel en perspective Théâtre Municipal – Salle de spectacle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Pourquoi pas l’été ? Les hivers de Bruegel en perspective Théâtre Municipal – Salle de spectacle, 4 juin 2023, Fontainebleau. Pourquoi pas l’été ? Les hivers de Bruegel en perspective Dimanche 4 juin, 14h30 Théâtre Municipal – Salle de spectacle Dans l’ouvrage collectif Bruegel et l’hiver (2019), nous nous sommes penchés sur le rapport entre l’art de Bruegel et les réalités de son époque, en particulier le climat. Bien que les hivers des années 1560 aient été particulièrement rigoureux, Bruegel montre peu les souffrances engendrées. Nous souhaitons à présent situer nos résultats dans une perspective géographique plus large, en prenant notamment en compte les hivers peints au XVIe siècle en Italie. Il s’agit de nous interroger sur les raisons de l’essor du paysage d’hiver en peinture aux Pays-Bas méridionaux puis septentrionaux, au XVIe et au début du XVIIe siècle. Théâtre Municipal – Salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

