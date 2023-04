Piège à voir. Les Chasseurs dans la neige de Pieter Bruegel Théâtre Municipal – Salle de spectacle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Piège à voir. Les Chasseurs dans la neige de Pieter Bruegel Dimanche 4 juin, 13h30 Théâtre Municipal – Salle de spectacle Les Chasseurs dans la neige de Pieter Bruegel est le plus célèbre paysage de neige. Le tableau célèbre la beauté de l'hiver, et reflète l'harmonie des activités des hommes au rythme des saisons. Des chasseurs enfoncent leurs pas dans la neige, des paysans allument un feu, des patineurs glissent sur la glace en contrebas. Mais comme nous le révèlent peu à peu les historiens de l'art Reindert Falkenburg et Michel Weemans, derrière la face paisible d'un paysage riant et des activités innocentes se cache un visage plus inquiétant. Un film de Thomas Sipp.

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T14:30:00+02:00

