Maudite soit la guerre Théâtre Municipal – Salle de spectacle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Maudite soit la guerre Théâtre Municipal – Salle de spectacle, 2 juin 2023, Fontainebleau. Maudite soit la guerre Vendredi 2 juin, 18h00 Théâtre Municipal – Salle de spectacle Fondateur, pour Charles Pathé, du premier studio de cinéma en Belgique, Alfred Machin signe un mélodrame farouchement pacifiste sur fond d’histoire d’amour impossible. Maudite soit la guerre est un véritable film d’anticipation : réalisé avant la guerre en 1913, sorti le 1er mai 1914 à Bruxelles, il raconte la rivalité entre deux aviateurs d’abord amis, Adolphe et Sigismond, dans le contexte d’un violent conflit entre deux puissances imaginaires. Théâtre Municipal – Salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:30:00+02:00

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Théâtre Municipal - Salle de spectacle Adresse 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Théâtre Municipal - Salle de spectacle Fontainebleau

Théâtre Municipal - Salle de spectacle Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Maudite soit la guerre Théâtre Municipal – Salle de spectacle 2023-06-02 was last modified: by Maudite soit la guerre Théâtre Municipal – Salle de spectacle Théâtre Municipal - Salle de spectacle 2 juin 2023 Fontainebleau Théâtre Municipal - Salle de spectacle Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne