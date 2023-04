Changer le climat par le paysage Théâtre Municipal – Salle de spectacle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Changer le climat par le paysage Théâtre Municipal – Salle de spectacle, 2 juin 2023, Fontainebleau. Changer le climat par le paysage Vendredi 2 juin, 12h00 Théâtre Municipal – Salle de spectacle La ville est avant tout un lieu d’expérimentation. L’homme y a inventé des formes urbaines, des figures paysagères, différentes typologies de bâtiments. Aujourd’hui est arrivée l’urgence de préparer la ville à la crise du climat. La planète chauffe, les effets seront d’autant plus ressentis dans les villes qui représentent des déserts minéraux du point de vue climatique. En imaginant la ville comme une séquence de milieux écologiques, producteurs de microclimats, on réduira la cause du changement climatique tout en luttant contre ses effets. Théâtre Municipal – Salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

