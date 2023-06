ISABELLE FAUST & LES SIÈCLES [OUVERTURES !] Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Tourcoing, 22 septembre 2023, Tourcoing.

ISABELLE FAUST & LES SIÈCLES [OUVERTURES !] Vendredi 22 septembre, 20h30 Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Gratuit réservation conseillée

Les Siècles invitent deux des plus grands solistes de la scène internationale, Isabelle Faust et Alexander Melnikov, pour célébrer Mozart et Ligeti !

Pour célébrer le centenaire de György Ligeti, Les Siècles font dialoguer certaines pages essentielles de cette figure majeure de la seconde partie du 20e siècle avec l’œuvre intemporelle de Wolfgang Amadeus Mozart. Un concert emblématique du projet artistique de l’orchestre, jonglant entre deux instrumentariums : instruments classiques de 1750 pour Mozart et instruments modernes pour Ligeti.

Complices depuis de nombreuses années, Isabelle Faust et Alexander Melnikov sont réclamés sur toutes les plus grandes scènes internationales et nous avons la chance de les recevoir à Tourcoing.

RÉSERVER

Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Place du théâtre 59200 TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/isabelle-faust-les-siecles-22-septembre-23-ouvertures/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320706666 »}] [{« link »: « https://billetterie.atelierlyriquedetourcoing.fr/evenement/21-09-2023-20-00-guerriu00e8res-d-orient-1 »}] Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T22:30:00+02:00

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T22:30:00+02:00

concert musique

© Félix Broede