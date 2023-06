GUERRIÈRES D’ORIENT [OUVERTURES !] Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Tourcoing, 21 septembre 2023, Tourcoing.

GUERRIÈRES D’ORIENT [OUVERTURES !] Jeudi 21 septembre, 20h00 Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Gratuit (réservation conseillée)

Guerrères d’Orient : 1er rendez-vous d’OUVERTURES !

Au croisement des cultures, Guerrières d’Orient peint les histoires de trois femmes, héroïnes mythiques et amantes aux destins embrasés.

Forme opératique entre arts du cirque et musiques baroques italiennes, hadra chefchaounia et mélodies sefaradi, les Guerrières d’Orient saisissent le spectateur avec force et l’emportent sur les bords d’une mer Méditerranée à leur image : baroque, fantasmée et impétueuse.

L’Ensemble Agamemnon avait obtenu un prix du jury de la Résidence-tremplin Jean-Claude Malgoire 21-22.

En partenariat avec l’Institut du monde arabe-Tourcoing

Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Place du théâtre 59200 TOURCOING

