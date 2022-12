MITTERER Dafne Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

MITTERER Dafne Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing, 27 janvier 2023, Tourcoing. MITTERER Dafne Vendredi 27 janvier 2023, 20h00 Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing

Adulte 10€ / -18 ans 6€

Wolfgang Mitterer, Geoffroy Jourdain et Aurélien Bory s’inspirent du livret du premier opéra allemand pour composer un opéra contemporain madrigalesque. handicap moteur mi Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Place du théâtre 59200 TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/reportage/au-theatre-de-l-athenee-une-dafne-metamorphosee-4126088 »}]

Parking MITTERER DAFNE Opéra pour 12 chanteurs et électronique d’après le livret de Martin Opitz (1597-1639)

En 1627, avec la Pastorale Dafne inspirée du livret éponyme d’Ottavio Rinuccini, Heinrich Schütz inventa en quelque sorte l’opéra allemand. Malheureusement, l’incendie de la bibliothèque de Dresde nous priva à jamais de cette partition. Le livret, signé de Martin Opitz, a survécu grâce à l’édition. Il a immédiatement séduit Aurélien Bory et Wolfgang Mitterer lorsque Geoffroy Jourdain leur en a proposé la lecture. Lui vient alors l’idée d’un opéra madrigalesque dont le chœur est le héros et s’exprime au travers d’un chant « multicanal », reprenant la tradition italienne de la fin du 18e siècle. La métamorphose est au centre du projet : celle de Daphné, celle de la parole en chant, celle du chant en polyphonie, celle de la polyphonie dans les mailles de l’électronique. Daphné, en tant que symbole d’un idéal de beauté absolue, parce qu’elle échappe à celui qui la pourchasse, invite par sa métamorphose à méditer sur l’impossible assouvissement de la quête artistique.

Dafne : Une création mondiale qui reprend un livret écrit en 1627, d’après les Métamorphoses d’Ovide, dont la partition a disparu. Quatre siècles plus tard, la voici ressuscitée et métamorphosée. Geoffroy Jourdain nous en parle sur France Musique.

Cliquer ici pour écouter le podcast.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:00:00+01:00

2023-01-27T21:30:00+01:00 Samuel Berthet, Aglae Bory, Julia Stix

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Adresse Place du théâtre 59200 TOURCOING Ville Tourcoing Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Tourcoing Departement Nord

Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

MITTERER Dafne Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing 2023-01-27 was last modified: by MITTERER Dafne Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing 27 janvier 2023 Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord