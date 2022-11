TOURCOING BELLE ÉPOQUE LES 20 ANS DES SIECLES Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

TOURCOING BELLE ÉPOQUE LES 20 ANS DES SIECLES Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing, 5 janvier 2023, Tourcoing. TOURCOING BELLE ÉPOQUE LES 20 ANS DES SIECLES Jeudi 5 janvier 2023, 20h00 Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing

1e série tarif plein 25€ / tarif réduit 20€ / Tarif tourquennois 19€ 2e série 10€ / -28 ans 10€ / -18 ans 6€

Concert : En 2023, Les Siècles célèbrent leurs 20 ans d'existence et vous convient à un concert festif autour de quelques-unes des plus belles pages de la musique française.

Parking L’Apprenti Sorcier de Dukas, La Valse de Ravel, Le Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, ces pages ont marqué l’histoire de la musique et l’histoire des Siècles. Les mélomanes connaissent peut-être moins les Scènes alsaciennes de Massenet, clin d’œil aux origines alsaciennes du chef fondateur des Siècles. Hommage aussi à la région de résidence de l’orchestre et à deux compositeurs emblématiques du Nord : le tourquennois Albert Roussel et son formidable ballet Bacchus et Ariane et le lillois Édouard Lalo, dont nous célébrons en 2023 le bicentenaire. Les musiciens des Siècles joueront ce concert sur les instruments français de la fin du 19e siècle. PROGRAMME

Claude DEBUSSY (1862-1918) Prélude à l’après-midi d’un faune

Albert ROUSSEL (1869-1937) Bacchus & Ariane – Suite n°2

Edouard LALO (1823-1892) Namouna – extraits

Paul DUKAS (1865-1935) L’Apprenti Sorcier

Jules MASSENET (1842-1912) Scènes alsaciennes

Maurice RAVEL (1875-1937)

La Valse Durée : Env. 2h avec entracte En savoir +

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T20:00:00+01:00

2023-01-05T22:30:00+01:00 Holger Talinski

