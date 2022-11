Concert en famille : LE CARNAVAL DES ANIMAUX Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing, 3 décembre 2022, Tourcoing.

Concert en famille : LE CARNAVAL DES ANIMAUX Samedi 3 décembre, 11h00 Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing

TARIF UNIQUE 6€

A découvrir en famille : Fable musicale universelle, Le Carnaval des animaux est rempli d’humour. (Dès 5 ans)

Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing Place du théâtre 59200 TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Voir un extrait

Voir un extrait Saint-Saëns composa en effet son œuvre pour le Carnaval de Paris, à l’occasion du « Mardi Gras ».

Dans cette fresque musicale, le lion côtoie les poules et coqs, la tortue côtoie l’éléphant, le majestueux cygne rencontre des pianistes, « ce mammifère concertivore digitigrade… Amateurs de gibiers, ne tirez pas sur le pianiste ! »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T11:00:00+01:00

2022-12-03T12:00:00+01:00 © Grégoire Pont

