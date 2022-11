GLASS, LES ENFANTS TERRIBLES Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing, 26 novembre 2022, Tourcoing.

Dans cet opéra, la metteuse en scène Phia Ménard s’empare de l’œuvre bouleversante et magnétique de Cocteau et Glass.

PASSER À L’ÂGE ADULTE … POUR UNE SECONDE JEUNESSE

Les Enfants terribles, c’est d’abord un roman de Jean Cocteau. Cette ode au désir et à l’imagination inspira en 1996 un opéra de chambre dansé à Philip Glass, traduisant parfaitement l’atmosphère de ce huis clos passionnel. À bien des égards, Phia Ménard est elle aussi une « enfant terrible » de la scène contemporaine. Cette artiste complète, à la fois danseuse, jongleuse, chorégraphe et performeuse, s’empare à son tour du chef-d’œuvre. On retrouve dans cette intrigue amoureuse Paul et sa sœur Elisabeth, le « bad boy » Dargelos et son double féminin Agathe. Sauf qu’ici, les protagonistes ne sont plus des adolescents mais des personnes âgées. Les pianistes deviennent les musiciens d’un foyer et le narrateur un aide-soignant. Entre chant, musique, chorégraphie et jeu, cette pièce lyrique en 20 scènes montre des femmes et hommes reclus, soumis à l’implacable dégénérescence, mais pas moins désirants, joyeux et émerveillés. Ou comment transfigurer la vieillesse en jeunesse éternelle.

