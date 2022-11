LA TRAGEDIE DE CARMEN Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing, 17 novembre 2022, Tourcoing.

LA TRAGEDIE DE CARMEN 17 et 18 novembre Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing

L’ensemble Miroirs Étendus et Florent Siaud s’emparent de la célèbre adaptation de Carmen par Peter Brook. handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur ii;vi;mi

Cette adaptation propose une lecture dramaturgique et musicale très personnelle des pages de Bizet et de la notion même de tragédie. Elle reprend certains des plus grands airs de la partition et les agence dans un ordre qui renouvelle notre appréhension de l’œuvre en nous entonnant. La lumière se porte sur le quatuor formé par Carmen, José, Micaëla et Escamillo et leur humanité bouleversante. Elle n’hésite pas à modifier le cours des événements ou même à faire ressurgir des personnages présents chez Mérimée et écartés par les librettistes de Bizet. Les interprètes ne sont pas loin des musiciens, les mots se chantent au plus près des spectateurs, dans une intimité retrouvée.

« Carmen sera toujours libre, Calli elle est née, Calli elle mourra » (Mérimée).

Renouvelons notre expérience du mythe Carmen !

(D’après la note d’intention de Florent Siaud)

—

D’après Carmen de Georges BIZET (1838-1875), Prosper Mérimée, Henri Meilhac et Ludovic Halévy

Adaptation de Peter Brook, Jean-Claude Carrière, Marius Constant

—

Direction musicale Fiona Monbet

Mise en scène Florent Siaud

assisté de Jean Hostache

Scénographie et costumes Romain Fabre

Conception d’éclairages Cédric Delorme-Bouchard

Vidéo Thomas Israël

Carmen Julie Robard-Gendre mezzo-soprano

Micaëla Marianne Croux soprano

Escamillo Thomas Dolié baryton

Don José Sébastien Droy ténor

Deux comédiens Nicolas Vial, Laurent Evuort-Orlandi

— Durée env 1H20

© Agathe Poupeney