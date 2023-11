Jil Aigrot chante PIAF Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing, 15 décembre 2023, Tourcoing.

Jil Aigrot chante PIAF Vendredi 15 décembre, 20h00 Théâtre Municipal Raymond Devos Tarif normal : 18€ / Tarif réduit : 9€ : pour les – de 12 ans, PMR et étudiants GRATUIT : – de 6 ans

Depuis le triomphe du film, Jil Aigrot a conquis la France et l’Europe avec une aisance et un talent lumineux en offrant au public des concerts chargés d’émotions et de grâce.

Son succès grandissant l’a poussée jusqu’aux Etats Unis, où l’artiste a le plus souvent joué à guichets fermés lors de ses tournées de 2009 et 20011.

Pour ce concert exceptionnel, Jil Aigrot sera accompagnée de ses musiciens ainsi que de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tourcoing.

Avec la participation du chœur d’enfants du CRD de Tourcoing et de la compagnie de danse » Grains de Grenade ».

Renseignements : 03 59 63 43 53

Théâtre Municipal Raymond Devos 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 63 43 53 »}, {« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/jil-aigrot-chante-piaf-concert-theatre-municipal-raymond-devos-tourcoing-15-decembre-2023-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri9991553.html »}] A deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

DR