E VIJIN PEUT IN MUCHI EN OTE Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing E VIJIN PEUT IN MUCHI EN OTE Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing, 3 décembre 2023, Tourcoing. E VIJIN PEUT IN MUCHI EN OTE Dimanche 3 décembre, 16h00 Théâtre Municipal Raymond Devos Tarif unique : 15€ Théâtre Municipal Raymond Devos 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/e-vijin-peut-in-muchi-en-ote-theatre-theatre-municipal-raymond-devos-tourcoing-03-decembre-2023-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri9872637.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634353 »}] A deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:30:00+01:00

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:30:00+01:00 dr Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Théâtre Municipal Raymond Devos Adresse 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing latitude longitude 50.720411;3.152858

Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/